Доннарумма — о капитанской повязке: это неописуемые эмоции

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма рассказал, какие эмоции он испытал, играя с капитанской повязкой в матче с Венгрией (2:1) в Лиге наций.
«Капитанская повязка — это неописуемые эмоции. Носить футболку под первым номером и повязку — это что-то, что лишает вас дара речи. За эту футболку я бы играл даже без пальца.
Я должен сказать спасибо медицинскому персоналу, который мне очень помог. Для меня эта футболка просто невероятна. Я буду играть в ней столько, сколько смогу», — цитирует Доннарумму CalcioNews24.
Напомним, что на 30-й минуте встречи счёт открыл полузащитник сборной Италии Николо Барелла. На 45-й минуте хавбек Лоренцо Пеллегрино упрочил преимущество хозяев в счёте. На 61-й минуте защитник сборной Италии Джанлука Манчини отправил мяч в собственные ворота и сократил отставание венгров.
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