Бывший главный тренер туринского «Ювентуса» Андреа Пирло согласовал условия контракта с турецким клубом «Фатих Карагюмрюк», сообщает итальянский журналист Николо Скира в «Твиттере».



По информации источника, соглашение будет подписано до 2024 года. В турецком клубе уверены, что сделка будет закрыта в ближайшие часы.



Напомним, Андреа Пирло возглавлял «Ювентус» в сезоне-2020/2021. Под его руководством туринская команда выиграла Кубок и Суперкубок Италии, а также заняла четвёртое место в Серии А. В Лиге чемпионов «Старая синьора» вылетела на стадии 1/8 финала, проиграв португальскому «Порту».



В завершившемся сезоне-2021/2022 «Фатих Карагюмрюк» занял восьмое место в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 57 очков. Чемпионом страны стал «Трабзонспор».

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