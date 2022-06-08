Новый владелец «Челси» пообещал предоставить Тухелю полный контроль над трансферами

Новый владелец «Челси» Тодд Боули предоставил главному тренеру клуба Томасу Тухелю гарантии того, что немецкий специалист получит полный контроль над трансферами клуба. Об этом сообщает The Telegraph.

Сообщается, что Томас Тухель продолжит работать в связке с директором «Челси» Мариной Грановской и техническим директором Петром Чехом, но будет иметь больше влияния на трансферы лондонского клуба. Как сообщалось ранее, Тодд Боули и его консорциум выделят порядка € 250 млн на трансферы.

В сообщении также отмечается, что игрок «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг и футболист «РБ Лейпциг» Кристофер Нкунку являются трансферными целями «Челси». Также лондонский клуб заинтересован в подписании защитника «Севильи» Жюля Кунде и может сделать предложение по трансферу полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса.