Бельгия — Польша: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45

Сегодня, 8 июня, состоится матч второго тура Лиги наций в рамках группы А4 между Бельгией и Польшей. Команды будут играть на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе (Бельгия). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В одной группе с Бельгией и Польшей выступают сборные Нидерландов и Уэльса, которые также сыграют сегодня. В первом туре Сборная Нидерландов разгромила Бельгию, а поляки одолели команду Уэльса.



Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии. Сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше первенства, однако была исключена из него.