Маркос Алонсо: есть желание вновь играть в Испании

Защитник «Челси» Маркос Алонсо признался, что хотел бы играть в Испании.
«У меня есть ещё год по контракту в «Челси». Я уже говорил, что хотел бы вернуться в Испанию, но, в конце концов, это не зависит полностью от меня. Понятно, что желание однажды вновь играть в Испании есть», — приводит слова Алонсо Onda Cero.
Ранее сообщалось, что Алонсо может летом вернуться в Испанию. В услугах защитника заинтересована «Барселона».
Маркос Алонсо выступает за «Челси» с 2016 года. С тех пор защитник принял участие в 212 матчах, в которых забил 29 голов и отдал 23 результативные передачи. Вместе с английской командой Алонсо выиграл шесть трофеев (чемпионат, Кубок Англии, Лигу чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира).
«Барселона» — «Вильярреал». Испанская Примера 2021/2022. 38-й тур
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