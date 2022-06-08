Три английских клуба включились в борьбу за защитника «Интера» Бастони
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Защитник «Интера» Алессандро Бастони может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает журналист Джанлука ди Марцио на своём официальном сайте.
По информации источника, на игрока обороны претендуют «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Все эти команды ищут левоногого центрального защитника. В манкунианском клубе над трансфером задумались из-за нестабильной игры защитника и капитана команда Гарри Магуайра.
Напомним, Бастони выступает в составе «Интера» с 2017 года. В сезоне-2021/2022 23-летний футболист принял участие в 31 матче итальянской Серии А, забил один гол и отдал три результативные передачи. Действующий контракт Бастони с «Интером» рассчитан до июня 2024 года.
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