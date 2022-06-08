Агент Садио Мане сообщил «Ливерпулю» о желании игрока перейти в «Баварию»

Агент Бьорн Беземер, представляющий интересы нападающего «Ливерпуля» Садио Мане, сообщил руководству клуба, что его клиент хочет перейти в «Баварию», сообщает Sport Bild.



По информации источника, на этой неделе спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич отправится в Англию, чтобы лично встретиться с руководством «Ливерпуля» и обсудить трансфер Мане. Последние несколько дней Салихамиджич активно поддерживал контакт со спортивным директором мерсисайдцев Джулианом Уордом.



Напомним, Мане стал игроком «Ливерпуля» в 2016 году, перейдя из «Саутгемптона» за € 41,2 млн. С тех пор в 269 матчах сенегальский нападающий забил 120 голов и отдал 48 результативных передач. Соглашение Садио с нынешним клубом истекает в конце следующего сезона.

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