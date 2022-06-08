Ван Гал — о сборной Нидерландов: никогда прежде в карьере не руководил такой командой

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал отметил, что борьба с тяжёлым заболеванием не мешает ему работать в национальной команде.
«Сейчас не время говорить о моей болезни. Но я могу заверить вас, что справлюсь, потому что тренировать эту команду — подарок для меня. Никогда прежде в своей карьере я не руководил такой командой», — приводит слова ван Гала Sky Sports.
В апреле стало известно, что ван Гал борется с раком простаты. Специалист прошёл 25 сеансов лучевой терапии.
Напомним, ван Гал вывел сборную Нидерландов на чемпионат мира, который пройдёт в этом году в Катаре. На групповом этапе турнира нидерландской команде предстоит сыграть с Эквадором, Сенегалом и Катаром. Ван Гал трижды возглавлял национальную команду страны и вместе с ней занял третье место на чемпионате мира 2014 года.
- 8 июня 2022
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