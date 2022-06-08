Рекордный контракт «Матч ТВ» с РПЛ может быть пересмотрен в случае создания Кубка лиги

Заместитель гендиректора «Газпром-Медиа холдинг» Тина Канделаки направила президенту РПЛ Ашоту Хачатурянцу письмо, в котором заявила, что допускает тот факт, что рекордный контракт «Матч ТВ» на показ РПЛ может быть пересмотрен, в том случае если будет создан новый турнир — Кубок лиги. Об этом сообщает «РБК-Спорт».
В письме Канделаки подчёркивает, что появление нового турнира размоет эксклюзивность и ценность медиаправ уменьшится.
Напомним, создание нового турнира – Кубка лиги – сейчас обсуждается клубами РПЛ. Предполагается, что он будет устроен по аналогии с форматом проведения еврокубкового турнира. Отмечается, что создание нового турнира может принести до 3,6 млрд рублей прибыли.
«В связи с этим доводим до вашего сведения, что любое значимое изменение системы проведения российских футбольных турниров, подразумевающее «размытие» эксклюзивности РПЛ и уменьшающее ценность указанных медиаправ на РПЛ, приобретённых ООО «НСТ», может быть рассмотрено как условие для пересмотра положений указанного договора касательно стоимости медиаправ», — написано в тексте письма.
Напомним, ранее «Матч ТВ» заключил новый контракт на показ игр Российской Премьер-Лиги, который начнёт действовать с сезона-2022/2023. По новому соглашению телевещатель будет платить РПЛ по 6,6 млрд рублей в первые два сезона и по 7,7 млрд рублей в следующие два года.
- 8 июня 2022
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