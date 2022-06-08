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Клопп — о форварде «Бенфики» Нуньесе: если не получит травм, его ждёт большая карьера

Клопп — о форварде «Бенфики» Нуньесе: если не получит травм, его ждёт большая карьера
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о нападающем «Бенфики» Дарвине Нуньесе.

«Чрезвычайно симпатичный парень, не так ли? Он был невероятно спокоен перед нашей встречей в четвертьфинале Лиги чемпионов. Он хорош, действительно хорош. Если Дарвин не получит травм, его ждёт большая карьера», — приводит слова Клоппа Anfield Watch.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» заинтересован в переходе Нуньеса в летнее трансферное окно. 22-летним уругвайским футболистом также интересуется «Манчестер Юнайтед».

В минувшем сезоне Нуньес принял участие в 28 матчах чемпионата Португалии, забил 26 голов и отдал четыре результативные передачи. С 2019 года Нуньес вызывается в национальную команду Уругвая.

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