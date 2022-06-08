Игрок «Барселоны» Ферран Торрес: я несколько раз отказывался от перехода в «Реал»

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес, находясь в расположении сборной Испании, рассказал, что несколько раз получал предложения о переходе в мадридский «Реал». Все предложения игрок испанской сборной отверг.
Игрока спросили, поздравил ли он коллег по сборной из «Реала» с победой в Лиге чемпионов и были ли ему когда-нибудь сделаны предложения о переходе в мадридский клуб.
«Асенсио и Карвахаль – два отличных парня. Я поздравил их, потому что они отлично сыграли в Лиге чемпионов. Теперь мы – одна команда.
Я несколько раз мог перейти в «Реал». Но тогда мы подумали, что это не совсем подходящий момент. Одно предложение поступило, когда я был на чемпионате мира и только закрепился в основе «Валенсии». Думаю, тогда и без этого перехода у меня всё было хорошо. Остальные три предложения поступали, когда я был ещё младше. В таком возрасте важно быть ближе к дому. Мы решили, что нужно продолжать карьеру рядом с семьёй», – приводит слова Торреса COPE.
- 8 июня 2022
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