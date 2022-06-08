Руководство «Ювентуса» не уверено, что клубу нужен Анхель Ди Мария

Бывший полузащитник «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария может не перейти в «Ювентус». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.
По информации источника, руководство «зебр» предложило аргентинцу двухлетний контракт. При этом боссы «старой синьоры» не уверены в том, что команда нуждается в Анхеле.
Напомним, в нынешнем сезоне за «ПСЖ» Ди Мария принял участие в 31 матче, в которых забил пять мячей и отдал девять результативных передач. 30 июня этого года истечёт срок его контракта с парижским клубом, после чего Анхель станет свободным агентом.
Ди Мария стал футболистом «ПСЖ» в 2015 году. С тех пор в 294 матчах во всех турнирах он забил 93 гола и отдал 119 результативных передач. Ранее Ди Мария выступал в составе «Манчестер Юнайтед», мадридского «Реала», «Бенфики» и «Росарио Сентраль».
- 8 июня 2022
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