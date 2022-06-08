Мбаппе — самый дорогой игрок мира по версии CIES Football. В топ-10 — три игрока «Сити»

CIES Football Observatory на своём официальном сайте опубликовал еженедельный отчёт, в котором представлен топ-100 футболистов мира по самой высокой трансферной стоимости. Возглавил рейтинг самых дорогих игроков мира нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Стоимость французского форварда оценивается в € 206 млн.
На втором месте рейтинга расположился автор победного гола в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2021/2022 нападающий «Реала» Винисиус Жуниор. Его трансферная стоимость оценивается в € 185 млн. Третье место занимает норвежский нападающий Эрлинг Холанд, который в нынешнее трансферное окно пополнил состав «Манчестер Сити». Его стоимость оценивается в € 153 млн.
В топ-10 игроков мира с самой высокой трансферной стоимостью также входят Педри «Барселона» (€ 135 млн), Джуд Беллингем «Боруссия Д» (€ 134 млн), Филип Фоден «Манчестер Сити» (€ 124 млн), Френки де Йонг «Барселона» (€ 112,5 млн), Луис Диас «Ливерпуль» (€ 110 млн), Рубен Диаш «Манчестер Сити» (€ 110 млн).
Джанлуиджи Доннарумма из «ПСЖ» – самый дорогой вратарь мира со стоимостью в € 74 млн. Португалец Рубен Диаш из «Манчестер Сити» имеет самую большую трансферную стоимость среди защитников — € 110 млн, а футболист «Барселоны» Педри (€ 135 млн) – среди полузащитников.
Стоит отметить, что клубы английской Премьер-лиги доминируют в рейтинге с 41 представителем этого турнира из 100. Напомним, подход CIES Football Observatory к оценке трансферной стоимости профессиональных футболистов имеет научную основу.
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