Бастони: мой контракт с «Интером» действует ещё два года, я никуда не собираюсь
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Защитник «Интера» Алессандро Бастони отреагировал на слухи касательно интереса к нему клубов из английской Премьер-лиги.
«Я не переживаю, мой контракт действует ещё два года, я никуда не собираюсь. Клуб ничего не говорил мне о каких-либо сделках. Я просто жду, когда смогу отправиться в отпуск после матчей сборной», — приводит слова Бастони Rai Sport.
Ранее сообщалось, что на игрока обороны претендуют «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».
Напомним, Бастони выступает в составе «Интера» с 2017 года. В сезоне-2021/2022 23-летний футболист принял участие в 31 матче итальянской Серии А, забил один гол и отдал три результативные передачи. Действующий контракт Бастони с «Интером» рассчитан до июня 2024 года.
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