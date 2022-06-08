Пять клубов интересуются форвардом «Ливерпуля» Такуми Минамино

Нападающий «Ливерпуля» Такуми Минамино близок к уходу из мерсисайдского клуба, сообщает журналист Дэвид Линч на своей странице в соцсетях.



По информации источника, «Ливерпуль» готов отпустить японского футболиста летом за € 20 млн. В услугах Минамино заинтересованы «Лидс Юнайтед», «Саутгемптон», «Вулверхэмптон», «Фулхэм» и «Монако».



Напомним, Минамино перешёл в «Ливерпуль» в 2020 году. В минувшем сезоне 27-летний японский форвард принял участие в 11 матчах английской Премьер-лиги и забил три гола. С 2015 года Минамино вызывается в национальную команду Японии.



«Ливерпуль» в 38 матчах набрал 92 очка и занял второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги по итогам сезона-2021/2022. Чемпионом страны стал «Манчестер Сити».