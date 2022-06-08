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«Тоттенхэм» объявил о переходе голкипера «Саутгемптона» Фрейзера Форстера

«Тоттенхэм» объявил о переходе голкипера «Саутгемптона» Фрейзера Форстера
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«Тоттенхэм Хотспур» на официальном сайте объявил о переходе голкипера «Саутгемптона» Фрейзера Форстера.

34-летний вратарь заключил контракт со «шпорами» до 2024 года. Форстер присоединится к «Тоттенхэму» 1 июля после истечения срока действия его соглашения с «Саутгемптоном».

Напомним, Форстер стал игроком «Саутгемптона» в 2014 году. В минувшем сезоне голкипер принял участие в 19 матчах английской Премьер-лиги, в трёх из которых оставил ворота своей команды в неприкосновенности. Форстер также выступал за «Ньюкасл Юнайтед», «Бристоль Сити», «Норвич Сити» и «Селтик».

«Тоттенхэм» в 38 матчах набрал 71 очко и занял четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги по итогам сезона-2021/2022. Чемпионом страны стал «Манчестер Сити».

Кто создал больше всего голевых шансов за этот сезон в АПЛ?

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