«Тоттенхэм» объявил о переходе голкипера «Саутгемптона» Фрейзера Форстера

«Тоттенхэм Хотспур» на официальном сайте объявил о переходе голкипера «Саутгемптона» Фрейзера Форстера.



34-летний вратарь заключил контракт со «шпорами» до 2024 года. Форстер присоединится к «Тоттенхэму» 1 июля после истечения срока действия его соглашения с «Саутгемптоном».



Напомним, Форстер стал игроком «Саутгемптона» в 2014 году. В минувшем сезоне голкипер принял участие в 19 матчах английской Премьер-лиги, в трёх из которых оставил ворота своей команды в неприкосновенности. Форстер также выступал за «Ньюкасл Юнайтед», «Бристоль Сити», «Норвич Сити» и «Селтик».

«Тоттенхэм» в 38 матчах набрал 71 очко и занял четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги по итогам сезона-2021/2022. Чемпионом страны стал «Манчестер Сити».

Кто создал больше всего голевых шансов за этот сезон в АПЛ?