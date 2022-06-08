«Ньюкасл» намерен выкупить защитника, арендованного у «Астон Виллы»

Защитник «Ньюкасла» Мэтт Таргетт, права на которого принадлежат «Астон Вилле», может перейти в клуб из Ньюкасл-апон-Тайна на постоянной основе. Об этом сообщает «90 минут».
Как сообщает источник, в «Ньюкасле» удовлетворены уровнем игры, который показал крайний защитник в минувшем сезоне английской Премьер-лиги. Также, по сведениям источника, футболист входит в планы главного тренера клуба Эдди Хау. Трансфер английского защитника оценивается в сумму, равную € 17,5 млн.
Мэтт Таргетт отправился в аренду в клуб из Ньюкасл-апон-Тайна в зимнее трансферное окно минувшего сезона. 26-летний английский защитник провёл за «сорок» 16 матчей и не сумел отметиться результативными действиями. Его контракт с «Астон Виллой» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость английского игрока обороны в € 17 млн.
- 8 июня 2022
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