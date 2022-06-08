Беленов: хочу, чтобы «Анжи» вернулся. Это бренд Дагестана и российского футбола

Голкипер «Уфы» Александр Беленов высказался о закрытии «Анжи».
«Очень грустно. Это большой удар для болельщиков, может быть, шок. Хочется пожелать, чтобы «Анжи» вернулся, потому что это большой бренд для Дагестана, да и для всего российского футбола. Могу только высказать пожелания в поддержку «Анжи».
Самое памятное событие? Вообще весь тот период, который я провёл в клубе, вспоминаю с теплотой, как и Дагестан, гостеприимных людей. Только положительные эмоции от тех шести месяцев, что я провёл в клубе», — сказал Беленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, Беленов выступал в составе махачкалинского «Анжи» в 2016 году.
Ранее стало известно, что «Анжи» не прошёл лицензирование, что автоматически привело к утрате профессионального статуса. Руководство клуба оценило финансовое состояние и приняло решение, что закрыть текущие долги без поддержки спонсоров и партнёров невозможно.
- 8 июня 2022
-
13:50
-
13:45
-
13:44
-
13:36
-
13:34
-
13:30
-
13:18
-
13:17
-
13:07
-
13:00
-
12:51
-
12:48
-
12:42
-
12:40
-
12:19
-
12:15
-
12:01
-
12:00
-
11:53
-
11:44
-
11:44
-
11:41
-
11:32
-
11:25
-
11:24
-
11:07
-
11:03
-
10:57
-
10:45
-
10:40
-
10:36
-
10:25
-
10:20
-
10:14
-
10:08