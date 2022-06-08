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Беленов: хочу, чтобы «Анжи» вернулся. Это бренд Дагестана и российского футбола

Беленов: хочу, чтобы «Анжи» вернулся. Это бренд Дагестана и российского футбола
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Голкипер «Уфы» Александр Беленов высказался о закрытии «Анжи».

«Очень грустно. Это большой удар для болельщиков, может быть, шок. Хочется пожелать, чтобы «Анжи» вернулся, потому что это большой бренд для Дагестана, да и для всего российского футбола. Могу только высказать пожелания в поддержку «Анжи».

Самое памятное событие? Вообще весь тот период, который я провёл в клубе, вспоминаю с теплотой, как и Дагестан, гостеприимных людей. Только положительные эмоции от тех шести месяцев, что я провёл в клубе», — сказал Беленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, Беленов выступал в составе махачкалинского «Анжи» в 2016 году.

Ранее стало известно, что «Анжи» не прошёл лицензирование, что автоматически привело к утрате профессионального статуса. Руководство клуба оценило финансовое состояние и приняло решение, что закрыть текущие долги без поддержки спонсоров и партнёров невозможно.

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