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36-летний Радамель Фалькао продолжит играть за «Райо Вальекано» в сезоне-2022/2023

36-летний Радамель Фалькао продолжит играть за «Райо Вальекано» в сезоне-2022/2023
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Спортивный директор «Райо Вальекано» Давид Кобеньо сообщил, что нападающий Радамель Фалькао будет играть за мадридскую команду в следующем сезоне.

«Он продолжит играть в нашей команде в следующем сезоне. Через несколько дней будет официальное объявление. В контракте Фалькао была опция продления соглашения ещё на год, и мы ей воспользовались», — приводит слова Кобеньо EFE.

Напомним, Фалькао стал игроком «Райо Вальекано» в 2021 году. В минувшем сезоне 36-летний колумбийский футболист принял участие в 22 матчах испанской Примеры и забил шесть голов. Ранее Фалькао выступал за «Ривер Плейт», «Порту», «Атлетико», «Монако», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Галатасарай». С 2007 года Фалькао вызывается в сборную Колумбии.

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