Крымский футбольный союз может объединиться с командами из ЛДНР
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Глава крымского футбольного союза Сергей Бородкин заявил, что рассматривается множество вариантов по созданию единого чемпионата для команд из Крыма и Абхазии, ДНР, ЛНР, а также Херсона и Мелитополя.
«На данный момент мы ждём окончания нашего чемпионата. Только после его окончания мы будем встречаться и обсуждать данные вещи. Всё только на уровне разговоров. Пока что.
Либо в конце этой, либо на следующей неделе мы будем общаться по продолжению нашей деятельности. Разговоров много, среди них и объединённый чемпионат. Предложения есть и много. Но, повторюсь, что только в прессе», — цитирует Бородкина «РИА Новости Спорт».
Ранее сообщалось, что обсуждается вопрос создания объединённого чемпионата Крыма с Абхазией и команд из ЛДНР.
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