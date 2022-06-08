Крымский футбольный союз может объединиться с командами из ЛДНР

Глава крымского футбольного союза Сергей Бородкин заявил, что рассматривается множество вариантов по созданию единого чемпионата для команд из Крыма и Абхазии, ДНР, ЛНР, а также Херсона и Мелитополя.



«На данный момент мы ждём окончания нашего чемпионата. Только после его окончания мы будем встречаться и обсуждать данные вещи. Всё только на уровне разговоров. Пока что.

Либо в конце этой, либо на следующей неделе мы будем общаться по продолжению нашей деятельности. Разговоров много, среди них и объединённый чемпионат. Предложения есть и много. Но, повторюсь, что только в прессе», — цитирует Бородкина «РИА Новости Спорт».

Ранее сообщалось, что обсуждается вопрос создания объединённого чемпионата Крыма с Абхазией и команд из ЛДНР.