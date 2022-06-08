Гарета Бэйла предложили «Хетафе»

Президент «Хетафе» Анхель Торрес Санчес сообщил, что агент нападающего сборной Уэльса Гарета Бэйла предложил услуги игрока клубу.
«Мы разговаривали с агентом Гарета Бэйла всего 45 минут назад, и он предложил игрока нам. Мы рассмотрим это предложение», — приводит слова главы «Хетафе» журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях.
Ранее Бэйл объявил об уходе из «Реала». Контракт футболиста с мадридским клубом истекает 30 июня 2022 года. Сообщалось, что в услугах валлийского игрока заинтересованы «Кардифф Сити», «Ньюкасл Юнайтед» и клубы МЛС.
«Хетафе» в 38 матчах набрал 39 очков и занял 15-е место в турнирной таблице испанской Примеры по итогам сезона-2021/2022. Чемпионом Испании стал «Реал».
Лучшие камбэки «Реала» в международных матчах
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