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Гарета Бэйла предложили «Хетафе»

Гарета Бэйла предложили «Хетафе»
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Президент «Хетафе» Анхель Торрес Санчес сообщил, что агент нападающего сборной Уэльса Гарета Бэйла предложил услуги игрока клубу.

«Мы разговаривали с агентом Гарета Бэйла всего 45 минут назад, и он предложил игрока нам. Мы рассмотрим это предложение», — приводит слова главы «Хетафе» журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях.

Ранее Бэйл объявил об уходе из «Реала». Контракт футболиста с мадридским клубом истекает 30 июня 2022 года. Сообщалось, что в услугах валлийского игрока заинтересованы «Кардифф Сити», «Ньюкасл Юнайтед» и клубы МЛС.

«Хетафе» в 38 матчах набрал 39 очков и занял 15-е место в турнирной таблице испанской Примеры по итогам сезона-2021/2022. Чемпионом Испании стал «Реал».

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