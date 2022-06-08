«Ньюкасл» представил новую домашнюю форму клуба на сезон-2022/2023
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«Ньюкасл» продемонстрировал новую форму клуба, в которой футболисты команды из Ньюкасл-апон-Тайна будут выступать в домашних матчах в сезоне-2022/2023. Информация опубликована на официальном сайте «Ньюкасла».
«Готовые к новому вызову в Премьер-лиге игроки и болельщики снова объединятся в знаковых чёрно-белых полосах, отдавая дань уважения 130-летней истории клуба», — написано в заявлении клуба.
Фото: nufc.co.uk
Новый дизайн сочетает в себе традиционные элементы запоминающихся домашних комплектов клуба с современными штрихами, создавая классическую чёрно-белую футболку, вдохновлённую прошлым и созданную для будущего.
Посмотреть на другие формы клубов сезона-2022/2023 можно в этом материале:
«Ньюкасл» был основан 9 декабря 1892 года. В сезоне-2022/2023 клуб из Ньюкасл-апон-Тайна отметит свой 130-й день рождения.
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