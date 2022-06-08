Якин: поражает, на что способен Гави в 17 лет!
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Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин в преддверии матча 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с Испанией восхитился игрой 17-летнего испанского полузащитника «Барселоны» Гави.
«Удивительно, что в таком юном возрасте он может так грамотно читать игру, усваивать так много материала. Надеюсь, мы найдём лучший способ защититься от него. Поражает, на что он способен в 17 лет!» — приводит слова Якина Marca.
Матч 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024 Швейцария — Испания состоится завтра, 9 июня, на стадионе «Стад де Женев» в Женеве (Швейцария). Начало встречи — в 21:45. Соперниками Швейцарии и Испании по группе 2 Лиги А являются национальные команды Португалии и Чехии.
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