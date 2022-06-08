Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Якин: поражает, на что способен Гави в 17 лет!

Якин: поражает, на что способен Гави в 17 лет!
Комментарии

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин в преддверии матча 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с Испанией восхитился игрой 17-летнего испанского полузащитника «Барселоны» Гави.

«Удивительно, что в таком юном возрасте он может так грамотно читать игру, усваивать так много материала. Надеюсь, мы найдём лучший способ защититься от него. Поражает, на что он способен в 17 лет!» — приводит слова Якина Marca.

Матч 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024 Швейцария — Испания состоится завтра, 9 июня, на стадионе «Стад де Женев» в Женеве (Швейцария). Начало встречи — в 21:45. Соперниками Швейцарии и Испании по группе 2 Лиги А являются национальные команды Португалии и Чехии.

Новость по теме
Гави стал самым молодым автором гола в истории сборной Испании
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022