Агент прокомментировал интерес «Оренбурга» к игроку сборной Молдавии Дросу

Эмиль Писаренко, агент игрока сборной Молдавии и белорусского клуба «Славия-Мозырь» Кристиана Дроса, прокомментировал интерес «Оренбурга» к полузащитнику.

«Не хотелось бы сейчас говорить что-то конкретное. Могу лишь сказать, что есть интерес со стороны клубов из Румынии и России. Многие специалисты обратили внимание на прогресс Кристиана за последний сезон и интересуются информацией относительно его статуса и условий возможного трансфера.



Сейчас Дрос — неотъемлемая часть своей сборной, главный тренер Сергей Клещенко очень на него рассчитывает. Впереди важные матчи с Латвией и Андоррой, и Кристиан должен помочь команде одержать победы и проявить себя с наилучшей стороны, чтобы получить хорошее предложение от хорошего клуба», — сказал Писаренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.