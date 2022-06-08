В «Оренбурге» опровергли информацию о переговорах с игроком сборной Молдавии Дросом

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев опроверг информацию о переговорах с игроком сборной Молдавии Кристианом Дросом.
«Смотрите, какая ситуация: агенты игроков зачастую просто встраивают эти заказные статьи, чтобы подогреть интерес к какому-то футболисту. Я вам официально говорю: даже не знаю, кто этот футболист и на какой позиции он играет. Из сборной Молдавии мы никого не рассматриваем.
Свободных агентов мы тоже не рассматриваем, мы ищем качественных игроков для усиления на определённые позиции», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
В текущем сезоне полузащитник в 10 матчах чемпионата Беларуси забил один гол и получил одну жёлтую карточку. Его клуб «Славия-Мозырь» занимает девятое место в национальном первенстве.
- 8 июня 2022
-
15:08
-
14:59
-
14:52
-
14:49
-
14:47
-
14:43
-
14:38
-
14:31
-
14:28
-
14:27
-
14:05
-
14:00
-
13:58
-
13:56
-
13:50
-
13:50
-
13:45
-
13:44
-
13:36
-
13:34
-
13:30
-
13:18
-
13:17
-
13:07
-
13:00
-
12:51
-
12:48
-
12:42
-
12:40
-
12:19
-
12:15
-
12:01
-
12:00
-
11:53
-
11:44