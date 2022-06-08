В «Оренбурге» опровергли информацию о переговорах с игроком сборной Молдавии Дросом

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев опроверг информацию о переговорах с игроком сборной Молдавии Кристианом Дросом.

«Смотрите, какая ситуация: агенты игроков зачастую просто встраивают эти заказные статьи, чтобы подогреть интерес к какому-то футболисту. Я вам официально говорю: даже не знаю, кто этот футболист и на какой позиции он играет. Из сборной Молдавии мы никого не рассматриваем.



Свободных агентов мы тоже не рассматриваем, мы ищем качественных игроков для усиления на определённые позиции», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

В текущем сезоне полузащитник в 10 матчах чемпионата Беларуси забил один гол и получил одну жёлтую карточку. Его клуб «Славия-Мозырь» занимает девятое место в национальном первенстве.