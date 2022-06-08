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Баженов: «Спартаку» не надо сниматься с Суперкубка, если он будет в Питере. Это крайность

Баженов: «Спартаку» не надо сниматься с Суперкубка, если он будет в Питере. Это крайность
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Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов поделился мнением о месте проведения матча за Суперкубок России — 2022.

«Иногда футбол не про деньги или что-то ещё. Футбол про людей, которые тоже хотят посмотреть хороший матч между классными командами не только в двух больших столицах нашей страны. Мне кажется, очень объективно было бы и чисто спортивно, и с человеческой точки зрения. В регионах тоже любят футбол. Это было бы для всех классно.

Чтобы закрыть все разговоры по поводу Питера, Москвы, играйте в другом городе. Все от этого выиграют. Сняться с Суперкубка? Ну нет. У каждого своё мнение. Давайте в крайности не будем впадать. Нужно играть, где бы матч ни проходил. Футбол — игра для болельщиков. Нужно играть, это какая-то форма крайности», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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