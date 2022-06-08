Баженов: «Спартаку» не надо сниматься с Суперкубка, если он будет в Питере. Это крайность

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов поделился мнением о месте проведения матча за Суперкубок России — 2022.
«Иногда футбол не про деньги или что-то ещё. Футбол про людей, которые тоже хотят посмотреть хороший матч между классными командами не только в двух больших столицах нашей страны. Мне кажется, очень объективно было бы и чисто спортивно, и с человеческой точки зрения. В регионах тоже любят футбол. Это было бы для всех классно.
Чтобы закрыть все разговоры по поводу Питера, Москвы, играйте в другом городе. Все от этого выиграют. Сняться с Суперкубка? Ну нет. У каждого своё мнение. Давайте в крайности не будем впадать. Нужно играть, где бы матч ни проходил. Футбол — игра для болельщиков. Нужно играть, это какая-то форма крайности», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
- 8 июня 2022
-
15:08
-
14:59
-
14:52
-
14:49
-
14:47
-
14:43
-
14:38
-
14:31
-
14:28
-
14:27
-
14:05
-
14:00
-
13:58
-
13:56
-
13:50
-
13:50
-
13:45
-
13:44
-
13:36
-
13:34
-
13:30
-
13:18
-
13:17
-
13:07
-
13:00
-
12:51
-
12:48
-
12:42
-
12:40
-
12:19
-
12:15
-
12:01
-
12:00
-
11:53
-
11:44