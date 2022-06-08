Футболист «Сити» Грилиш описал свои эмоции от игры в одной команде с Де Брёйне и Фоденом

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш рассказал, каково ему играть с одноклубниками Кевином Де Брёйне и Филипом Фоденом.

«Де Брёйне прекрасен. Невероятное чувство играть вместе с ним. Для меня он если не лучший, то один из лучших игроков мира. И, очевидно, я просто учусь у него каждый день, наблюдая за тем, что он делает на поле и за его пределами. И какой он великий настоящий профессионал. Это помогает мне совершенствоваться.

Что думаю о Фодене? Он тоже невероятен. Для меня Филип является, вероятно, одним из лучших игроков мира среди футболистов его возраста.

У него впереди вся карьера. Я думаю, иногда мы забываем, насколько он молод, из-за того, как хорошо он выступил и как много минут уже отыграл. Так что, очевидно, играть с ним одно удовольствие. Я знал, насколько он хорош, когда играл за сборную Англии, и с нетерпением жду будущих совместных побед», — приводит слова Грилиша Sport Bible.