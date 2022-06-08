«Кайрат» назначил вместо Бердыева главного тренера ФК «Кайрат-Москва»

Казахстанский «Кайрат» назначил на пост главного тренера Кирилла Кекера. Специалист сменил на этом посту экс-тренера «Рубина» и «Ростова» Курбана Бердыева. Об этом сообщает официальный сайт казахстанской команды.

В январе 2022 года Кирилл Кекер был назначен на пост главного тренера ФК «Кайрат-Москва». Под его руководством клуб за один тур до конца первенства ФНЛ-2 расположился на пятом месте в турнирной таблице чемпионата.

Ранее Кекер работал в академии ФК «Кайрат», с 2019 по 2020 год был ассистентом главного тренера в основной команде жёлто-чёрных, в 2021 году стал главным тренером клуба «Кайрат-Жастар».

В 2017 году подопечные Кекера завоевали золотые медали первенства Казахстана среди команд 2002 года рождения, стали победителями турнира памяти Нурлана Каппарова, а также завоевали серебряные медали на международном турнире, который состоялся в Валенсии.