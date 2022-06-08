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Стало известно, за сколько Саншеш может перейти в «Милан»

Стало известно, за сколько Саншеш может перейти в «Милан»
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Полузащитник «Лилля» Ренату Саншеш может стать игроком «Милана». Об этом сообщает журналист Николо Скира в своей социальной сети.

По информации источника, французский клуб повесил «россонери» ценник за португальца в размере € 20 млн, переговоры с «Лиллем» по-прежнему продолжаются. Стороны продолжат обсуждение сделки в ближайшие дни.

Напомним, в 2016 году Ренату Саншеш выиграл приз лучшему молодому игроку Европы – Golden Boy. В этом же году он стал игроком мюнхенской «Баварии», перейдя из «Бенфики» за € 35 млн, после чего не сумел закрепиться в немецком клубе, побывав в аренде в английском «Суонси Сити», и перешёл в «Лилль» за € 20 млн.

Болельщики «Милана» празднуют чемпионство на улицах города.

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