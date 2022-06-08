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Роберто Мартинес поделился ожиданиями от матча со сборной Польши в Лиге наций

Роберто Мартинес поделился ожиданиями от матча со сборной Польши в Лиге наций
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Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура группового этапа Лиги наций со сборной Польши.

«Не жду, что люди будут рады (после поражения от Нидерландов. – Прим. «Чемпионата»), но не хочу, чтобы они ставили под вопрос отношение игроков к делу. Проблема не в этом. Сейчас я занят тем, как мы отреагируем на случившееся. Матч с Польшей — новая проверка. Нам предстоит провести ряд матчей за 11 дней, и уже потом я буду делать выводы. Внесу изменения в команду, но не из-за того, что кто-то плохо сыграл против Нидерландов, а потому, что мы так изначально планировали», — приводит слова Мартинеса официальный сайт УЕФА.

Матч Бельгия – Польша состоится сегодня, 8 июня. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 мск. В первом туре Бельгия уступила Нидерландам со счётом 1:4, а Польша переиграла Уэльс со счётом 2:1.

Бельгия — Польша, Уэльс — Нидерланды и другие матчи. Что смотреть 8 июня Бельгия — Польша, Уэльс — Нидерланды и другие матчи. Что смотреть 8 июня
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