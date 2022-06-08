ЦСКА продлил контракт с Владиславом Яковлевым
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Московский ЦСКА и 20-летний нападающий Владислав Яковлев продлили соглашение до окончания сезона-2024/2025. Об этом сообщает пресс-служба красно-синих.
В завершившемся сезоне форвард провёл в Российской Премьер-Лиге за московский клуб 16 матчей, в которых отметился одним забитыми голом. В проведённой игре Кубка России Яковлев отдал голевую передачу. Он дебютировал на взрослом уровне 12 апреля 2021 года в домашнем матче российского национального первенства с «Ротором».
Команда Алексея Березуцкого по итогам сезона заняла пятое место в Российской Премьер-Лиге. В Молодёжной лиге в прошедшем сезоне игрок в трёх матчах отметился одним голом.
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