ЦСКА продлил контракт с Владиславом Яковлевым

Московский ЦСКА и 20-летний нападающий Владислав Яковлев продлили соглашение до окончания сезона-2024/2025. Об этом сообщает пресс-служба красно-синих.

В завершившемся сезоне форвард провёл в Российской Премьер-Лиге за московский клуб 16 матчей, в которых отметился одним забитыми голом. В проведённой игре Кубка России Яковлев отдал голевую передачу. Он дебютировал на взрослом уровне 12 апреля 2021 года в домашнем матче российского национального первенства с «Ротором».

Команда Алексея Березуцкого по итогам сезона заняла пятое место в Российской Премьер-Лиге. В Молодёжной лиге в прошедшем сезоне игрок в трёх матчах отметился одним голом.

Дюков объяснил, почему РФС заинтересован в проведении Евро 28/32