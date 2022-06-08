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Бонуччи и Белотти покинули расположение сборной Италии

Бонуччи и Белотти покинули расположение сборной Италии
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Защитник Леонардо Бонуччи и нападающий Андреа Белотти покинули расположение сборной Италии, сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, главный тренер сборной Италии Роберто Манчини продолжает процесс перестройки и омоложения команды, поэтому принял решение отпустить Белотти и Бонуччи.

Накануне сборная Италии провела матч 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с Венгрией и одержала победу со счётом 2:1. В июне подопечные Манчини проведут ещё два матча в Лиге наций УЕФА. Соперниками Италии станут сборные Англии (11 июня) и Германии (14 июня).

Ранее итальянская национальная команда не прошла отборочный турнир чемпионата мира 2022 года и не выступит в финальной части мундиаля. Чемпионат мира пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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