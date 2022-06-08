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Тренер Польши — о матче с Бельгией: они будут мотивированы после разгрома от Нидерландов

Тренер Польши — о матче с Бельгией: они будут мотивированы после разгрома от Нидерландов
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Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура группового этапа Лиги наций со сборной Бельгии.

«Против бельгийцев в воротах сыграет Бартек Дронговский, с Нидерландами — Лукаш Скорупски, а в ответной встрече с Бельгией — Войцех Щенсны. Нидерланды победили 4:1 в Бельгии, но там обе команды могли забить больше, у хозяев была масса моментов и много опасных «стандартов». Нас ждёт интересная встреча с командой, в составе которой немало ярких индивидуальностей. Бельгийцы очень мотивированы после столь тяжёлого поражения», — приводит слова Михневича официальный сайт УЕФА.

Матч Бельгия – Польша состоится сегодня, 8 июня. Стартовый свисток арбитра встречи прозвучит в 21:45 мск. В первом туре сборная Польши обыграла сборную Уэльса со счётом 2:1, а сборная Бельгии уступила сборной Нидерландов со счётом 1:4.

Бельгия — Польша, Уэльс — Нидерланды и другие матчи. Что смотреть 8 июня Бельгия — Польша, Уэльс — Нидерланды и другие матчи. Что смотреть 8 июня
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