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«Локомотив» подписал контракт с бразильским защитником Лукасом Фассоном

«Локомотив» подписал контракт с бразильским защитником Лукасом Фассоном
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«Локомотив» подписал контракт с бразильским защитником Лукасом Фассоном. Об этом сообщает пресс-служба красно-зелёных.

Фассон выступал за «Атлетико Паранаэнсе» с августа 2021 года. Он провёл 20 матчей за команду и не отметился результативными действиями, заработав две жёлтые карточки. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в € 1,5 млн.

Спортивный директор красно-зелёных Томас Цорн лично ездил на переговоры по трансферу. Ранее сообщалось, что сумма сделки может составить около € 3 млн. Лукас вызывался в молодёжную сборную Бразилии.

«Локомотив» в завершившемся сезоне Российской Премьер-Лиги под руководством Заура Хапова занял шестое место.

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