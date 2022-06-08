Цорн прокомментировал переход Фассона в «Локомотив»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал переход бразильского защитника Лукаса Фассона в московский клуб.
«Мы рады приветствовать Лукаса Фассона в «Локомотиве». Это молодой игрок обороны, способный закрыть две позиции. Лукас может выступать в центре защиты, а также на левом фланге обороны. В «Локомотиве» созданы хорошие условия для прогресса и развития молодых игроков, это стало одним из ключевых аргументов в наших переговорах с футболистом. Рассчитываем на то, что в нашей команде Лукас реализует свой потенциал, будет расти, побеждать и добиваться серьёзных спортивных результатов», — приводит слова Цорна пресс-служба московской команды.
Фассон выступал за «Атлетико Паранаэнсе» с августа 2021 года. Он провёл 20 матчей за команду и не отличился результативными действиями, заработав две жёлтые карточки.
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