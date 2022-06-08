Гаврилов: Суперкубок нужно провести в любом месте, кроме Москвы и Санкт-Петербурга

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов поделился мнением о месте проведения матча за Суперкубок России — 2022.

«Пусть выбирают лучшее поле, а не лучший стадион для проведения матча между «Спартаком» и «Зенитом». Двухматчевый формат? Почему нельзя одну игру провести? Обычно финал не разбивают на две встречи.



Если вопрос стоит таким образом, значит, нужно играть в любом месте, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Все должны быть в одном положении. Ни одна из команд не должна быть хозяином. Поле должно соответствовать уровню финальной игры», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ранее московский «Спартак» направил в РПЛ и РФС письмо, в котором выдвинул ряд условий: перенести дату матча, пригласить иностранных арбитров и провести матч за Суперкубок России в «Лужниках».