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Гаврилов: Суперкубок нужно провести в любом месте, кроме Москвы и Санкт-Петербурга

Гаврилов: Суперкубок нужно провести в любом месте, кроме Москвы и Санкт-Петербурга
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Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов поделился мнением о месте проведения матча за Суперкубок России — 2022.

«Пусть выбирают лучшее поле, а не лучший стадион для проведения матча между «Спартаком» и «Зенитом». Двухматчевый формат? Почему нельзя одну игру провести? Обычно финал не разбивают на две встречи.

Если вопрос стоит таким образом, значит, нужно играть в любом месте, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Все должны быть в одном положении. Ни одна из команд не должна быть хозяином. Поле должно соответствовать уровню финальной игры», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ранее московский «Спартак» направил в РПЛ и РФС письмо, в котором выдвинул ряд условий: перенести дату матча, пригласить иностранных арбитров и провести матч за Суперкубок России в «Лужниках».

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