Кечинов — о Суперкубке: надо проводить матч на нейтральном поле. Это будет справедливо

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о месте проведения матча за Суперкубок России.

«Надо делать по справедливости, если не захотели в «Лужниках», где прекрасный стадион. «Зенит», естественно, хочет играть в Питере. Надо сделать так, чтобы матч проводился на нейтральном поле. Это будет справедливо.



В Казани и Нижнем Новгороде отличные стадионы, обстановка шикарная. На матч придут не только болельщики «Спартака» и «Зенита», но и люди с города. Думаю, будет огромный интерес и полный стадион», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее московский «Спартак» направил в РПЛ и РФС письмо, в котором выдвинул ряд условий: перенести дату матча, пригласить иностранных арбитров и провести матч за Суперкубок России в «Лужниках».