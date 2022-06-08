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«Бордо» объявил об уходе Марсело, который ранее со скандалом покинул «Лион»

«Бордо» объявил об уходе Марсело, который ранее со скандалом покинул «Лион»
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Бразильский защитник «Бордо» Марсело покинул клуб по окончании минувшего сезона в связи с истечением срока контракта. Об этом сообщает официальный сайт французского клуба.

35-летний футболист присоединился к «Бордо» в зимнее трансферное окно минувшего сезона, после скандального ухода из «Лиона» из-за «неподобающего поведения в раздевалке». Он успел провести за «Бордо» 11 матчей и не сумел помочь французскому клубу остаться в Лиге 1 на сезон-2022/2023. «Бордо» по итогам минувшего сезона занял последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.

В «Лионе» бразильский футболист выступал на протяжении пяти с половиной сезонов и считался одним из лидеров клуба. Рыночная стоимость 35-летнего бразильского игрока обороны оценивается порталом Transfermarkt в € 1 млн.

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