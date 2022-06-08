Кечинов предположил, почему «Спартак» продлил контракт с Рассказовым
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Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов высказал предположение о том, почему красно-белые продлили контракт с крайним защитником клуба Николаем Рассказовым.
«Соглашусь с тем, что у него было много ошибок в тех моментах, где они недопустимы для футболиста, который решает серьёзные задачи. Тренер видит в нём перспективу, он молодой парень. Тренер видит, что он ещё не развил свой потенциал. Здесь не то что на перспективу, а именно видение тренера, что в ближайшее время он может помочь команде», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Сегодня, 8 июня, московский «Спартак» объявил о подписании нового контракта с выпускником академии красно-белых до 31 мая 2023 года.
Новость по теме«Спартак» объявил о продлении контракта с Николаем Рассказовым
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