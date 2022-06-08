Футболист «Зандхаузена» Жиров: буду рассматривать возвращение в Россию

Защитник «Зандхаузена» Александр Жиров рассказал о продолжении своей карьеры.

«Я не думал о возвращении в Россию, но в сложившихся реалиях и по семейным обстоятельствам буду рассматривать и Россию. Общался со своим представителем, буду рассматривать и другие варианты.

Интерес от иностранных клубов есть, но будем ещё изучать этот вопрос. У меня имеются семейные обстоятельства, по которым, возможно, придётся вернуться в Россию. Поэтому рассмотрим все варианты – и российские, и европейские», — цитирует Жирова Metaratings.

Ранее агент защитника Владимир Дейнека заявил, что Жиров может вернуться только в клуб из топ-5 Российской Премьер-Лиги. В России Александр выступал за «Анжи», «Краснодар» и «Енисей».