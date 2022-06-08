Футболист «Зандхаузена» Жиров: буду рассматривать возвращение в Россию
Поделиться
Защитник «Зандхаузена» Александр Жиров рассказал о продолжении своей карьеры.
«Я не думал о возвращении в Россию, но в сложившихся реалиях и по семейным обстоятельствам буду рассматривать и Россию. Общался со своим представителем, буду рассматривать и другие варианты.
Интерес от иностранных клубов есть, но будем ещё изучать этот вопрос. У меня имеются семейные обстоятельства, по которым, возможно, придётся вернуться в Россию. Поэтому рассмотрим все варианты – и российские, и европейские», — цитирует Жирова Metaratings.
Ранее агент защитника Владимир Дейнека заявил, что Жиров может вернуться только в клуб из топ-5 Российской Премьер-Лиги. В России Александр выступал за «Анжи», «Краснодар» и «Енисей».
Комментарии
- 8 июня 2022
-
16:43
-
16:42
-
16:38
-
16:33
-
16:23
-
16:22
-
16:16
-
16:04
-
16:01
-
16:01
-
16:01
-
15:53
-
15:51
-
15:49
-
15:44
-
15:40
-
15:40
-
15:38
-
15:26
-
15:23
-
15:08
-
15:06
-
14:59
-
14:52
-
14:49
-
14:47
-
14:43
-
14:38
-
14:31
-
14:28
-
14:27
-
14:05
-
14:00
-
13:58
-
13:56
Партнерский контент