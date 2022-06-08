Экс-скаут «Динамо» рассказал, какими футболистами РПЛ интересовались в МЛС

Бывший скаут «Динамо» и «Коламбус Крю» Александр Тильман рассказал, какими футболистами из клубов РПЛ интересовались в МЛС.



«Я скучаю по обсуждению международных рынков, когда это всё изнутри. У нас в «Коламбусе» каждый отвечал за свой рынок. Мне до сих пор звонят и спрашивают. Из последнего интересовались Голубевым из «Уфы». Просто спросили мнение. Думаю, что он где-то в лонг-листе. Я дал положительную характеристику.



Да, копают глубоко. Также про Аугустыняка из «Урала» узнавали. Ещё спрашивали про Бохинена. Не получилось. Травмы немножко помешали. Плюс на своей позиции немного играл. Я ещё вижу по-другому. Игрок качественный, но не хватает агрессии. В России тяжело играть без яиц. В России приживаются игроки с характером. Поэтому до сих пор болельщики «Динамо» помнят Рыкова. Почему болельщики «Спартака» любят Джикию и Жиго? Харизматичные, яркие», — приводит слова Тильмана Eurostavka.