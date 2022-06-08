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Властимил Петржела назвал нелогичной идею проведения Суперкубка в Санкт-Петербурге

Властимил Петржела назвал нелогичной идею проведения Суперкубка в Санкт-Петербурге
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением об идее проведения матча за Суперкубок России в Санкт-Петербурге.

«Два матча? Может быть, почему нет. Но обычно играют в одном месте. «Спартак» отказывается играть в Петербурге? Логично. Требования «Спартака», конечно, нетипичны, но нет проблем. Речь идёт о большом мероприятии, поэтому нужно сделать так, чтобы и «Спартак», и «Зенит» остались довольны.

Финал в Санкт-Петербурге нелогичен. «Зенит» — один из участников. Можно сыграть в другом месте один или даже два матча», — — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ранее появилась информация, согласно которой матч за Суперкубок России, в котором сыграют «Зенит» и «Спартак», пройдёт 9 июля в Санкт-Петербурге.

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Источник: матч Суперкубка России «Зенит» — «Спартак» пройдёт 9 июля в Санкт-Петербурге
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