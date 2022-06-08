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Петржела предложил пригласить иностранных арбитров на матч Суперкубка «Зенит» — «Спартак»

Петржела предложил пригласить иностранных арбитров на матч Суперкубка «Зенит» — «Спартак»
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался по поводу возможного приглашения иностранных арбитров на матч за Суперкубок России — 2022.

«На Суперкубок можно пригласить иностранных арбитров, как это делают в Европе. Почему нет?» — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ранее московский «Спартак» направил в Российскую Премьер-Лигу (РПЛ) и Российский футбольный союз (РФС) письмо, в котором выдвинул ряд условий: перенести дату матча, пригласить иностранных арбитров и провести матч за Суперкубок России в «Лужниках». Позже появилась информация, согласно которой матч за Суперкубок России, в котором сыграют «Зенит» и «Спартак», пройдёт 9 июля в Санкт-Петербурге.

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