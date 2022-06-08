Сантуш: у Роналду не может быть преемника. Никто в футболе не заменит Криштиану

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш в преддверии матча 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с Чехией отметил уникальность португальского нападающего Криштиану Роналду.
«Рафаэл Леау — преемник Роналду? Они не играют на одной позиции. В этом смысле у него не может быть преемника. Никто в футболе не заменит Роналду, не стоит приписывать это Леау. Леау должен быть Леау. Он в команде, потому что заслуживает этого. Если он находится в сборной в возрасте 21 или 22 лет, это потому, что за ним будущее. Сборная, безусловно, станет рассчитывать на него в будущем, и в этом будет заключаться долголетие команды», — приводит слова Сантуша SAPO Desporto.
Матч 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Португалия — Чехия состоится завтра, 9 июня, на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне (Португалия). Начало встречи — в 21:45 мск.
Дубль Роналду помог Португалии разгромить Швейцарию в Лиге наций:
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