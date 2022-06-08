«Велес» объявил о назначении нового главного тренера
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Михаил Сальников стал главным тренером «Велеса», сообщает пресс-служба московского клуба. Срок действия контракта 47-летнего специалиста не сообщается.
«Добро пожаловать в команду!» — говорится в сообщении пресс-службы «Велеса».
С 2018 года Сальников работал в «Челябинске», выступающем в ФНЛ-2. Под руководством тренера команда становилась серебряным (сезон-2019/2020, 2021/2022) и бронзовым (сезон-2020/2021) призёром турнира.
Московский «Велес» в 38 матчах набрал 48 очков и занял 14-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги по итогам сезона-2021/2022. Победителем турнира стало «Торпедо» (75). По итогам сезона «Торпедо» и «Факел» получили право выступить в Российской Премьер-Лиге.
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