Вадим Евсеев: останусь ли я в «Шиннике»? Пускай болельщики волнуются

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев рассказал о своём будущем в ярославском клубе.
«Я готовлюсь к игре. У нас матч 10 июня, сезон ещё не закончился. Продлил ли я контракт с «Шинником»? А вам зачем это знать? Пускай болельщики волнуются. Вы знаете Гинера? Он сказал: «Я по телефону интервью не даю», — цитирует Евсеева «РБ-Спорт».
Напомним, ярославский футбольный клуб «Шинник» под руководством главного тренера Вадима Евсеева оформил возвращение в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) спустя сезон после вылета. «Шинник» вылетел из ФНЛ в ФНЛ-2 по итогам сезона-2020/2021 – тогда команда заняла последнее место в лиге, набрав 25 очков в 42 матчах. До «Шинника» Вадим Евсеев работал главным тренером в «Уфе», «СКА-Хабаровск», «Амкаре» и «Текстильщике». По итогам сезона-2021/2022 «Шинник» вернулся в ФНЛ.
- 8 июня 2022
-
19:46
-
19:42
-
19:34
-
19:26
-
19:15
-
19:05
-
19:00
-
18:54
-
18:37
-
18:23
-
18:08
-
18:07
-
17:50
-
17:48
-
17:38
-
17:34
-
17:28
-
17:23
-
17:16
-
17:08
-
16:59
-
16:58
-
16:43
-
16:42
-
16:38
-
16:33
-
16:23
-
16:22
-
16:16
-
16:04
-
16:01
-
16:01
-
16:01
-
15:53
-
15:51