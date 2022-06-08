Вадим Евсеев: останусь ли я в «Шиннике»? Пускай болельщики волнуются

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев рассказал о своём будущем в ярославском клубе.



«Я готовлюсь к игре. У нас матч 10 июня, сезон ещё не закончился. Продлил ли я контракт с «Шинником»? А вам зачем это знать? Пускай болельщики волнуются. Вы знаете Гинера? Он сказал: «Я по телефону интервью не даю», — цитирует Евсеева «РБ-Спорт».



Напомним, ярославский футбольный клуб «Шинник» под руководством главного тренера Вадима Евсеева оформил возвращение в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) спустя сезон после вылета. «Шинник» вылетел из ФНЛ в ФНЛ-2 по итогам сезона-2020/2021 – тогда команда заняла последнее место в лиге, набрав 25 очков в 42 матчах. До «Шинника» Вадим Евсеев работал главным тренером в «Уфе», «СКА-Хабаровск», «Амкаре» и «Текстильщике». По итогам сезона-2021/2022 «Шинник» вернулся в ФНЛ.