Андрей Лунёв тренируется вместе с женской командой «Зенита». Видео
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Вратарь немецкого «Байера 04» и бывший голкипер «Зенита» Андрей Лунёв принял участие в тренировке женского состава петербуржцев вместе с вратарями Натальей Воскобович, Татьяной Дроновой и Юлией Гриченко.
ЖФК «Зенит» занимает первое место в Суперлиге по итогам 13 туров, имея в своём активе 32 очка. 15 июня команда Ольги Порядиной сыграет с красноярским «Енисеем».
Клуб из Леверкузена набрал 64 очка и закончил сезон в Бундеслиге на третьем месте. Вторую строчку чемпионата Германии заняла дортмундская «Боруссия» (69), а чемпионом страны в 10-й раз подряд стала мюнхенская «Бавария» (77). Лунёв перешёл в леверкузенскую команду на правах аренды летом 2021 года и успел выйти на поле в двух официальных матчах.
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