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«Ньюкасл» выкупил у «Астон Виллы» 26-летнего защитника

«Ньюкасл» выкупил у «Астон Виллы» 26-летнего защитника
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26-летний английский защитник Мэтт Таргетт перешёл на постоянной основе из «Астон Виллы» в «Ньюкасл Юнайтед», сообщается на официальном сайте «сорок». Футболист подписал четырёхлетний контракт с клубом. Напомним, Таргетт был арендован «Ньюкаслом» у «львов» в зимнее трансферное окно минувшего сезона.

Ранее стало известно, что в «Ньюкасле» удовлетворены уровнем игры, который показал крайний защитник в минувшем сезоне английской Премьер-лиги. Также, по сведениям источника, футболист входит в планы главного тренера клуба Эдди Хау.

Английский защитник провёл за «сорок» 16 матчей и не сумел отметиться результативными действиями. Его контракт с «Астон Виллой» был рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока обороны в € 17 млн.

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