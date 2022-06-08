Скира: Дарвин Нуньес согласовал 5-летний контракт с «Ливерпулем». Зарплата — € 8 млн в год

Нападающий «Бенфики» Дарвин Нуньес близок к переходу в английский «Ливерпуль», сообщает в соцсетях журналист Николо Скира.
По информации источника, уругвайский форвард согласовал условия контракта с красными. Договор игрока с клубом будет рассчитан до 2027 года, по нему зарплата Нуньеса составит € 8 млн в год.
Ранее стало известно, что мерсисайдцы уже сделали официальный запрос в португальский клуб. Если трансфер удастся осуществить, то уругваец станет самым дорогим игроком в истории клуба. На данный момент самым дорогим переходом в истории «Ливерпуля» является трансфер Вирджила ван Дейка за € 88 млн.
В минувшем сезоне Нуньес забил 34 гола и отдал четыре результативные передачи в 41 матче за португальскую «Бенфику». С желанием подписать уругвайского нападающего связывают также мадридский «Реал» и «Тоттенхэм». Также сообщалось, что Нуньес отказался переходить в «Манчестер Юнайтед», так как в следующем сезоне планирует сыграть в Лиге чемпионов.
- 8 июня 2022
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