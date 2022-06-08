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«Химки» объявили имя нового генерального директора клуба

«Химки» объявили имя нового генерального директора клуба
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Спортивный директор «Химок» Дмитрий Ульянов стал новым генеральным директором подмосковной команды, сообщается на официальном сайте клуба.

Отметим, что Ульянов работает в структуре «Химок» с февраля 2018 года. Функционер руководил селекционным отделом красно-чёрных, а с января 2020 года был спортивным директором клуба.

Ранее сообщалось, что Ульянов на протяжении нескольких недель являлся исполняющим обязанности генерального директора «Химок».

Напомним, «Химки» закончили сезон-2021/2022 в Российской Премьер-Лиге на 13-м месте в турнирной таблице. В стыковых матчах подопечные Сергея Юрана обыграли «СКА-Хабаровск» по сумме двух матчей (0:1, 3:0) и сохранили место в высшем футбольном дивизионе России на сезон-2022/2023.

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